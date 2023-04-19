Зінченко відновився від травми
Український футболіст Олександр Зінченко повернувся до тренувань у лондонському "Арсеналі"
Про це повідомляє TalkSport.
За інформацією джерела, в Олександра Зінченка більше немає м'язових проблем паху, через які українець пропускав останній матч АПЛ з "Вест Гемом" (2:2).
Найімовірніше, що вже у п'ятницю, 21 квітня, 26-річний Зінченко зіграє проти "Саутгемптона".
У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 29 матчів, забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.
- 27 березня гравець збірної України Олександр Зінченко заявив, що прагне забути період, коли він виступав за російський клуб "Уфа".
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