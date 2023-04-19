Зінченко відновився від травми

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, в Олександра Зінченка більше немає м'язових проблем паху, через які українець пропускав останній матч АПЛ з "Вест Гемом" (2:2).

Найімовірніше, що вже у п'ятницю, 21 квітня, 26-річний Зінченко зіграє проти "Саутгемптона".

У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 29 матчів, забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.