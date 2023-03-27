Про це Зінченко розповів у інтерв'ю Channel 4 Sport

"Я хотів би подякувати "Уфі" за все, що вони зробили для мене, але після всього я просто хочу забути той період мого життя. Хочу стерти всі спогади", - сказав Зінченко.

Він висловив обурення позицією колишніх одноклубників, які промовчали про повномасштабну агресію РФ проти України.

"Ми можемо сказати "Що ці інші люди можуть зробити? Це не їхні рішення" й так далі. Але я спілкувався з декількома футболістами, я писав їм, але не отримував жодної відповіді. Чому ви мовчите? Чому ви не можете навіть нічого опублікувати у соцмережах, щоб зупинити ці речі? Тому що їм байдуже. Хтось може сказати, що вони бояться в’язниці, що вони не зможуть повернутися до країни. Я не вірю в це", - розповів Зінченко.

Він додав, що росіяни з якими він спілкувався після всього, що сталося перестали для нього існувати.

"У мене було своє оточення там. Але вони стали "нулями". Більше не хочу знати нічого про цю терористичну країну", - підсумував Зінченко.

26-річний Олександр Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він грав за "Уфу" з лютого 2015-го по липень 2016 року. Також виступав за "Манчестер Сіті", з яким став чотириразовим чемпіоном Англії та нідерландський ПСВ. Зараз виступає за інший англійський клуб - "Арсенал".

Зінченко зіграв 53 матча та забив 8 голів за збірну України.