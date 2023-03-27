"Хочу стерти всі спогади": Футболіст збірної України Зінченко розповів, що думає про російський етап своєї кар'єри
Гравець збірної України Олександр Зінченко заявив, що прагне забути період, коли він виступав за російський клуб "Уфа"
Про це Зінченко розповів у інтерв'ю Channel 4 Sport
"Я хотів би подякувати "Уфі" за все, що вони зробили для мене, але після всього я просто хочу забути той період мого життя. Хочу стерти всі спогади", - сказав Зінченко.
Він висловив обурення позицією колишніх одноклубників, які промовчали про повномасштабну агресію РФ проти України.
"Ми можемо сказати "Що ці інші люди можуть зробити? Це не їхні рішення" й так далі. Але я спілкувався з декількома футболістами, я писав їм, але не отримував жодної відповіді. Чому ви мовчите? Чому ви не можете навіть нічого опублікувати у соцмережах, щоб зупинити ці речі? Тому що їм байдуже. Хтось може сказати, що вони бояться в’язниці, що вони не зможуть повернутися до країни. Я не вірю в це", - розповів Зінченко.
Він додав, що росіяни з якими він спілкувався після всього, що сталося перестали для нього існувати.
"У мене було своє оточення там. Але вони стали "нулями". Більше не хочу знати нічого про цю терористичну країну", - підсумував Зінченко.
26-річний Олександр Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він грав за "Уфу" з лютого 2015-го по липень 2016 року. Також виступав за "Манчестер Сіті", з яким став чотириразовим чемпіоном Англії та нідерландський ПСВ. Зараз виступає за інший англійський клуб - "Арсенал".
Зінченко зіграв 53 матча та забив 8 голів за збірну України.
- У липні 2022 року "Уфа" зажадала 250 тис. євро, від суми трансферу Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Арсенал".
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