Російський клуб збирається отримати 250 тис. євро за трансфер Зінченка в "Арсенал"
Генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов заявив, що російський клуб претендує на 250 тис. євро, як частку від суми трансферу Олександра Зінченка з "Ман Сіті" в "Арсенал"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Закон є закон, там вийде понад 250 тис. євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується й усе. Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через те, що є зараз. А все інше працює", - сказав генеральний директор "Уфи".
"Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка за 30 млн фунтів. Українець підписав контракт на 4 роки.
Зінченко грав за "Уфу" з лютого 2015 року по липень 2016 року. Згідно з регламентом ФІФА, при переході гравця до нової команди 5% суми трансферу має бути перераховано школам, які виховували футболіста віком від 12 до 23 років. 0,25% суми перераховується за кожен рік виховання віком від 12 до 15 років, 0,5% – за щороку віком 16-23 років.
У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" був розрахований до літа 2024 року.
"Арсенал" у минулому сезоні фінішував у АПЛ п'ятим.
- 22 липня лондонський "Арсенал" презентував Олександра Зінченка, як свого нового футболіста.
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