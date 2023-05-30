Зірка "Арсеналу" Зінченко став амбасадором UNITED24: він долучиться до організації благодійного матчу в Лондоні
Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться 5 серпня в Лондоні
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.
"Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", - йдеться у дописі президента.
Раніше у твіттер UNITED24 повідомили, що в Україну, окрім Андрія Шевченко, який завітав у Київ разом з сином Джорданом та зіркою кіно Мішею Коллінзом, також прибув ще один зірковий футболіст Олександр Зінченко:
"У нас сьогодні ще один особливий гість у Києві! В Україні ми вітаємо зірку "Арсеналу" та збірної України з футболу Олександра Зінченко".
Нагадаємо, 23 травня стало відомо, що лондонський клуб "Челсі" організує благодійний матч на підтримку України.
Капітанами команд можуть стати Андрій Шевченко, а також Олександр Зінченко. Серед учасників матчу будуть легенди збірної Англії – Девід Бекхем та Ріо Фердінанд, ексфутболістка, а нині телеведуча Алекс Скотт та співак Найл Хоран.
Ще раніше власник Челсі Тодд Боелі підтримав цю ідею. У благодійному матчі можуть взяти участь й інші українські гравці, які виступають в АПЛ: Віталій Міколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Михайло Мудрик (Челсі).
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