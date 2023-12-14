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Зірка "Дизель Студіо" Сморигін зізнався, що є кумом дружини Медведчука Марченко

14 грудня, 2023 четвер
16:54
Культура На фото: Євген Сморігін

Комедійний актор Євген Сморигін розповів, що дружина кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко є хрещеною його дитини

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.

Учасник "Дизель Студіо", актор білоруського походження Євген Сморигін поділився, що ще до війни став кумом телеведучої Оксани Марченко, дружини зрадника України Віктора Медведчука. Вони разом тривалий час працювали на телеканалі СТБ.

Зараз, за словами Сморигіна, вони з Марченко не спілкуються. Вони познайомилися багато років тому, коли Марченко вела на СТБ кілька рейтингових талант-шоу. Євген Сморигін починав там як автор сценаріїв.

"Це було, коли всі ще дружили, працювали разом на СТБ. Ми з Дмитром Танковичем починали там як автори сценаріїв. Познайомилися років 15 тому на проєкті "Україна має талант". Багато спілкувалися на тему релігії, вона дійсно людина, що вірить. Коли в мене народилася дочка Ліза, подумав, що ближче в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хрещеною мамою", – зазначив актор.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення Марченко вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки.

"Зараз ні. Ні ми з дружиною, ні дочка з Оксаною не маємо жодних зв’язків", – уточнив актор.

Минулого року Євген Сморигін склав іспит та отримав українське громадянство. Іспит передбачав перевірку знання основ Конституції, історії України та української мови.

Кіно
Оксана Марченко
Шоу-бізнес
Віктор Медведчук
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