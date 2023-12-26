Зірка Marvel та Call of Duty Камар де лос Реєс помер від раку

Про це пише Associated Press.

Актор Камар де лос Реєс, відомий за роллю члена банди, який став поліцейським, у серіалі "Одне життя, щоб жити" і лиходія Рауля Менендеса у відеогрі Call of Duty: Black Ops II помер в Лос-Анджелесі у віці 56 років.

Як повідомила Ліза Голдберг, публіцистка дружини де лос Реєса Шеррі Саум, він помер у неділю, 24 грудня, після короткої боротьби з раком. У фільмі "Одне життя, щоб жити" де лос Реєс зіграв роль Антоніо Веги, колишнього члена банди, який став адвокатом, а потім поліцейським. У популярній відеогрі Call of Duty: Black Ops II він зіграв лиходія Рауля Менендеса.

У заяві сім’ї сказано, що на момент смерті де лос Реєс знімався у фільмі All American ("Все американське") і нещодавно знявся в серіалі Marvel Daredevil ("Сміливець"), який ще не вийшов, а також у фільмі Hulu Washington Black (Вашингтон Блек) зі Стерлінгом К. Брауном у головній ролі.

Де лос Реєс народився в Пуерто-Рико і виріс у Лас-Вегасі. Згідно з біографією, наданою родиною, він захопився акторською діяльністю, коли приїхав до Лос-Анджелеса наприкінці 80-х років. Ранні ролі включають роль Педро Квінна в небродвейській п’єсі 1994 року Blade to the Heat і Фердинанда в постановці режисера Джорджа С. Вулфа "Буря" за Шекспіром.

На великому екрані де лос Реєс з’явився у фільмі Олівера Стоуна "Ніксон", де зіграв вотергейтського грабіжника Еудженіо Мартінеса, агента секретної служби в стрічці "Сіль" з Анджеліною Джолі та в "Келірі" з Дженніфер Лопес.

У актора залишилися дружина Саум і троє синів, 26-річний Кейлен і 9-річні близнюки Майкл і Джон.