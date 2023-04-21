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Головна Культура Зірка серіалу "Теорія Великого вибуху" Кевін Зусман одружився вдруге

Зірка серіалу "Теорія Великого вибуху" Кевін Зусман одружився вдруге

21 квітня, 2023 п'ятниця
21:39
Культура весільне фото Кевіна Зусмана

Актор "Теорії великого вибуху", який грав роль невдахи-одинака Стюарта Блума, в реальному житті одружився вдруге

Про одруження 52-річний Зусман повідомив на своїй сторінці в Інстаграм у п'ятницю, 21 квітня.

"Я вже казав, що одружився минулого вікенду?" – підписав актор своє весільне фото, на якому позував із дружиною Едді Голл та батьком.

Заручини пари відбулися ще торік у березні. До роману з Едді Голл Кевін Зусман 11 років був одружений з Алессандрою Янг.

Кевін Сассмен прославився роллю в популярному серіалі "Теорія великого вибуху",  а також відомий головною роллю у "Бридкій Бетті". 

19 жовтня 2020 року Кевін і Едді стали офіційною парою в Instagram. Він оголосив, що вони заручені, в березні 2022 року. Поруч із фотографією, на якій Едді обіймала зірку руками, він написав: "Люди… вона сказала так!"

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2023, п'ятниця
21 квітня
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