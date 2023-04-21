Зірка серіалу "Теорія Великого вибуху" Кевін Зусман одружився вдруге

Про одруження 52-річний Зусман повідомив на своїй сторінці в Інстаграм у п'ятницю, 21 квітня.

"Я вже казав, що одружився минулого вікенду?" – підписав актор своє весільне фото, на якому позував із дружиною Едді Голл та батьком.

Заручини пари відбулися ще торік у березні. До роману з Едді Голл Кевін Зусман 11 років був одружений з Алессандрою Янг.

Кевін Сассмен прославився роллю в популярному серіалі "Теорія великого вибуху", а також відомий головною роллю у "Бридкій Бетті".

19 жовтня 2020 року Кевін і Едді стали офіційною парою в Instagram. Він оголосив, що вони заручені, в березні 2022 року. Поруч із фотографією, на якій Едді обіймала зірку руками, він написав: "Люди… вона сказала так!"