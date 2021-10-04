Зірка серіалу "Зоряний шлях" Шетнер полетить у космос
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса заявила про участь актора Вільяма Шетнера у другому польоті в космос корабля New Shepard
Про це йдеться у Twitter компанії.
Актору 90 років. Він зіграв Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", в серіалах "Зоряний шлях: Оригінальний серіал", "Зоряний шлях: Анімаційний серіал" і семи фільмах серії "Стартрек"
Окрім Шетнера у космос полетить віцепрезидентка Blue Origin з польотів Одрі Пауерс.
Раніше компанія анонсувала свій другий космічний політ на 12 жовтня та назвала двох перших туристів.
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