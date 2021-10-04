Зірка серіалу "Зоряний шлях" Шетнер полетить у космос

Про це йдеться у Twitter компанії.



Актору 90 років. Він зіграв Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", в серіалах "Зоряний шлях: Оригінальний серіал", "Зоряний шлях: Анімаційний серіал" і семи фільмах серії "Стартрек"



Окрім Шетнера у космос полетить віцепрезидентка Blue Origin з польотів Одрі Пауерс.



Раніше компанія анонсувала свій другий космічний політ на 12 жовтня та назвала двох перших туристів.