Компанія Безоса анонсувала наступний політ туристів до космосу

Про це повідомила пресслужба компанії.

Місія стартує 12 жовтня. Ракета стартуватиме з майданчика у Техасі о 15:30 за Києвом.На борту корабля New Shepard будуть колишній інженер НАСА та співзасновник Planet Labs Кріс Бошуейзен та заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata.Ген де Вріс,



Двох інших астронавтів компанія обіцяє оголосити найближчим часом.

20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.