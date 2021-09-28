Компанія Безоса анонсувала наступний політ туристів до космосу
Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса оголосила дату наступного туристичного космічного польоту
Про це повідомила пресслужба компанії.
Місія стартує 12 жовтня. Ракета стартуватиме з майданчика у Техасі о 15:30 за Києвом.На борту корабля New Shepard будуть колишній інженер НАСА та співзасновник Planet Labs Кріс Бошуейзен та заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata.Ген де Вріс,
Двох інших астронавтів компанія обіцяє оголосити найближчим часом.
- 20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.
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