Зірковий футболіст назвав головну причину, чому Лунін не грає в "Реалі"
Зірковий захисник Данієль Карвахаль впевнений, що головна проблема Андрія Луніна те, що його конкурент - бельгійський воротар Тібо Куртуа
Про це повідомляє "Трибуна".
Карвахаль також заявив, що Андрій Лунін є одним з найбільш професійних футболістів, яких він знає.
"Андрій – один із найпрофесійніших футболістів, яких я зустрічав. Це чудовий гравець. Він дуже старанно тренується, багато годин. Справа і проблема в тому, що його конкурент – один із найкращих воротарів світу. Тому він не так часто грає", – сказав правий захисник "Реалу" Даніель Карвахаль.
Повідомлялось, що Лунін розчарований тим, що не отримує ігрової практики. 22-річний українець перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.
Контракт Андрія Луніна з "Реалом" розрахований до червня 2024 року.
- Нагадаємо, 19 жовтня головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін залишиться у мадридському клубі.
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