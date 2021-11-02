Зірковий футболіст назвав головну причину, чому Лунін не грає в "Реалі"

Про це повідомляє "Трибуна".



Карвахаль також заявив, що Андрій Лунін є одним з найбільш професійних футболістів, яких він знає.



"Андрій – один із найпрофесійніших футболістів, яких я зустрічав. Це чудовий гравець. Він дуже старанно тренується, багато годин. Справа і проблема в тому, що його конкурент – один із найкращих воротарів світу. Тому він не так часто грає", – сказав правий захисник "Реалу" Даніель Карвахаль.

Повідомлялось, що Лунін розчарований тим, що не отримує ігрової практики. 22-річний українець перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.



Контракт Андрія Луніна з "Реалом" розрахований до червня 2024 року.