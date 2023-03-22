Зірковий конкурент Мудрика відмовився йти з "Челсі"

Про це повідомляє португальський інсайдер Педру Алмейда.

За інформацією джерела, 23-річний Фелікс вже повідомив представникам "Атлетико" про своє рішення - у нього немає бажання повертатись в Іспанію.

Оренда футболіста розрахована до завершення поточного сезону. Раніше повідомлялось, що мадридці готові продати Жоау Фелікса за 140 млн євро.

Після свого трансферу в "Челсі" Фелікс зіграв 7 матчів в АПЛ та забив 2 голи. Португалець є конкурентом Михайла Мудрика за місце в атаці.