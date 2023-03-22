Зірковий конкурент Мудрика відмовився йти з "Челсі"
Орендований у "Атлетико" форвард "Челсі" Жоау Фелікс не збирається повертатися в іспанський клуб
Про це повідомляє португальський інсайдер Педру Алмейда.
За інформацією джерела, 23-річний Фелікс вже повідомив представникам "Атлетико" про своє рішення - у нього немає бажання повертатись в Іспанію.
Оренда футболіста розрахована до завершення поточного сезону. Раніше повідомлялось, що мадридці готові продати Жоау Фелікса за 140 млн євро.
Після свого трансферу в "Челсі" Фелікс зіграв 7 матчів в АПЛ та забив 2 голи. Португалець є конкурентом Михайла Мудрика за місце в атаці.
- 17 березня Transfermarkt визнав півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика найдорожчим футболістом в історії України.
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