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Зірку "Форсажу" Він Дизеля звинуватили у сексуальному насильстві

22 грудня, 2023 п'ятниця
05:59
Шоу-бізнес Він Дизель (нижче) у фільмі "Форсаж Х"

Колишня асистентка Він Дизеля, Аста Джонассон, звинуватила актора у домаганнях та створенні ворожого робочого середовища

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, Аста Джонассон подала цивільний позов до Верховного суду Лос-Анджелеса. За її версією, інцидент зі сексуальними домаганнями стався у 2010 році

У номері готелю в Атланті (штат Джорджія) Він Дизель нібито "приставав до асистентки і мастурбував у неї на очах". У скарзі йдеться, що актор проігнорував чіткі заяви про незгоду, а після того, як вона закричала і побігла до сусідньої ванної кімнати, він притиснув її до стіни своїм тілом.

За даними CNN, позов також був поданий проти компанії Дизеля One Race Production і проти сестри актора Саманти Вінсент, яка на той час керувала проєктом. Джонассон стверджує, що розповіла Вінсент про домагання, але була звільнена. Колишня помічниця вимагає виплати компенсації по $10 тис. за кожне порушення, а також компенсацію моральної шкоди, розмір якої не наводиться.

Хто такий Він Дизель

56-річний американський актор найбільше відомий завдяки ролі Домініка Торетто у серії фільмів "Форсаж". Він також є одним із продюсерів франшизи.

У 2014 році MTV присудив Він Дізелю та його колезі Полу Вокеру перемогу в номінації "Кращий екранний дует" за ролі у шостій частині "Форсажу".

Світ
Культура
Кримінал
США
Таблоїд
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