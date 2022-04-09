Зірку соцмереж, харківського кота Степана номіновано на "Оскар" серед блогерів. Кошти з продажу квитків підуть на допомогу українцям

Про це повідомили на сторінці кота-блогера в Instagram.

"Дуже почесно, що це буде збір коштів для України. Мої дорогі друзі з Європи та США, якщо ви хочете долучитися до заходу, ви можете придбати квитки – усі кошти буде спрямовано на благодійність", – зазначають у публікації.

Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 18 травня в Каннах (Франція).

Зірка соцмереж харківський кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність

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