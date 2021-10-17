Зірку UFC Макгрегора звинуватили, що він зламав ніс діджею у день, коли похрестив сина у Ватикані

Про це Факінетті повідомив у сторіс в Instagram.

За словами Факкінетті, відомого як Dj Francesco, ірландець вдарив його по обличчю в нічному клубі та зламав йому ніс. Інцидент стався за кілька годин після хрещення сина Макгрегора у Ватикані.

"О 2:30 ночі на мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком в обличчя, зламав ніс на очах у десятка свідків, його друзів та охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації", - розповів Факкінетті.

Він додав, що спілкувався з Макгрегором понад дві години, тому інцидент став для нього повною несподіванкою.

"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я випадково отримав удар - такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", - сказав Факкінетті.