Зірку UFC Макгрегора звинуватили, що він зламав ніс діджею у день, коли похрестив сина у Ватикані
Італійський діджей та телеведучий Франческо Факкінетті заявив, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор зламав йому ніс у нічному клубі в Римі
Про це Факінетті повідомив у сторіс в Instagram.
За словами Факкінетті, відомого як Dj Francesco, ірландець вдарив його по обличчю в нічному клубі та зламав йому ніс. Інцидент стався за кілька годин після хрещення сина Макгрегора у Ватикані.
"О 2:30 ночі на мене напав містер Макгрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком в обличчя, зламав ніс на очах у десятка свідків, його друзів та охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації", - розповів Факкінетті.
Він додав, що спілкувався з Макгрегором понад дві години, тому інцидент став для нього повною несподіванкою.
"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока і небезпечна. Я випадково отримав удар - такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Макгрегора", - сказав Факкінетті.
- 15 серпня 2019 року стало відомо, що Конор Макгрегор вдарив у обличчя літнього чоловіка, який відмовився з ним випити у пабі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе