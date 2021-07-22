"Зірвали дві Олімпіади": ФБР закликало до пильності щодо російських кібератак під час Ігор в Токіо
Федеральне бюро розслідувань США попередило про російську кіберзагрозу під час проведення Олімпійських ігор-2020
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Під час Олімпіади-2016 - хакери викрали медкартки двох спортсменок із США Сімони Байлс й Серени Вільямс, а 2018 році - завадили продажу квитків на церемонію відкриття.
Експерти висловлюють побоювання, що хакери з РФ знову спробують зірвати проведення Олімпійських ігор.
ФБР застерігають організаторів, бо хакери можуть напасти і під час Ігор у Токіо.
"Сьогодні ФБР не відомо про будь-яку конкретну кіберзагрозу проти цих Олімпійських ігор, але закликає партнерів зберігати пильність", - йдеться у повідомленні..
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