Повністю електричний пасажирський літак Alice розробки ізраїльської компанії Eviation здійснив перший випробувальний політ – він піднявся на висоту 1 км, провів у повітрі близько 8 хвилин і щасливо приземлився

Про це пише видання Portaltele.

Eviation Alice був представлений як прототип у 2017 році. Він вважається першим пасажирським літаком, що від початку розроблявся як електричний повітряний засіб для комерційного використання. За ці роки стартап привернув до себе велику увагу – його навіть порівнювали із Tesla.

Alice може вміщувати до 9 пасажирів та придатний для близькомагістральних регіональних рейсів. Минулого року Eviation представила серійну версію свого літака. На жаль, заявлена дальність була зменшена з 965 км до 708 км, але решта характеристик, включаючи формфактор, залишилися колишніми. Проте Eviation планують удосконалити технології акумуляторів для збільшення дальності польоту.

Крім пасажирських, Alice може використовуватись і для вантажних перевезень. Довжина літака – 12 м, розмах крил – 16 м, маса – 1,1 т, максимальна швидкість – 460 км/год. Він обладнаний двома двигунами по 850 к.с. кожен, а також батареєю місткістю 900 кВт∙год.

Перший політ електролітака було здійснено в США (Вашингтон), оскільки там легше отримати ліцензію від Управління цивільної авіації США. Складання та випуск перших серійних моделей також здійснюватиметься в США. На цей момент компанія отримала замовлення на 127 літаків. Серед покупців компанія DHL, яка є лідером на міжнародному ринку експрес-доставки вантажів. Перші поставки літаків очікуються у 2026 році.

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