"Злі і веселі діти харківських підвалів": гурт "Жадан і Собаки" випустив трек "Метро"
Гурт "Жадан і Собаки" випустив пісню "Метро" про дітей Харкова під час війни
Пісню представив поет та фронтмент гурту Сергій Жадан у Facebook.
"Я познайомився в Харківському метрополітені з двома пацанами. Вони допомагали дорослим, слідкували за порядком і організовували "малих", бо самі були теж уже ніби як і дорослими. Ось після того й написалася ця пісня", - написав він.
Жадан розповів, що за ці три місяці війни йому трапилося бачити багатьох харківських дітей.
"Когось ми вивозили з міста, для когось співали в метро, комусь привозили їжу в бомбосховища. Вони були різні - мовчазні й налякані, веселі й упевнені в собі, хтось був на дитячому куражі, хтось був у постійному стресі", - зазначив музикант.
"До вашої уваги наша нова пісня. Про наших дітей, про нашу пам'ять, про наші надії. Ми вже вдруге співаємо про дітей упродовж цієї війни. Можливо, тому, що діти - це і є наша цільова аудиторія. А можливо, тому, що діти в цій війні найбільш беззахисні. Вони потребують нашої уваги й турботи", - йдеться у описі треку на Youtube.
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