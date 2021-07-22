Злива накрила Маріуполь: затопило дороги, а жителі залишилися без світла
У Маріуполі затопило дороги та тротуари, в результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла
Про це повідомляє mrpl.city.
На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита зливна каналізація. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.
В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.
Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.
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