Зливою підтоплено деякі вулиці у столичному Дарницькому районі
У суботу, 10 червня, столицю накрила потужна злива. Унаслідок цього в Дарницькому районі сталося підтоплення ділянок доріг на кількох вулицях
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро "Лівобережна", - йдеться у повідомлені.
Мер зауважив, що на місцях підтоплень працюють дорожні служби "Київавтодору".
"Надзвичайних подій на даний час не трапилось. Рятувальна служба КАРС - у режимі очікування для можливого надання допомоги", - зазначив Кличко.
Ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим
У ДТЕК повідомили, що через дощ та грозу у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим.
Через грозу є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.
"Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у повідомлені.
У ДТЕК також додали, що через складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.
"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - написали в компанії.
- 2 червня у Києві суттєво погіршились погодні умови, у столиці України була гроза. У Київській області відбулися аварійні відключення світла.
- Синоптик Наталка Діденко зазначала, що 10 та 11 червня в Україні прогнозується істотне похолодання та дощі з громом.
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