Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сильна злива в столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Ташкентській, Грузинській, Сергієнка, Драгоманова, Вересневій та у районі станції метро "Лівобережна", - йдеться у повідомлені.

Мер зауважив, що на місцях підтоплень працюють дорожні служби "Київавтодору".

"Надзвичайних подій на даний час не трапилось. Рятувальна служба КАРС - у режимі очікування для можливого надання допомоги", - зазначив Кличко.

Ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим

У ДТЕК повідомили, що через дощ та грозу у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим.

Через грозу є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.

"Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у повідомлені.

У ДТЕК також додали, що через складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - написали в компанії.