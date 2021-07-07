Зловживання ДТЕК можуть призвести до проблем Енергоатому, а відтак і повпливати на ціну електроенергії для населення, — Бабій
Поведінка ДТЕК може призвести до проблем Енергоатому, внаслідок чого держкомпанія не зможе належним чином вести діяльність і постачати населенню дешеву електричну енергію
Про це заявила Ольга Бабій, членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Якщо ця ситуація триватиме, і ДТЕК буде далі зловживати на ринку, то його поведінка буде призводити до збитковості державної компанії "Енергоатом". Тому що вона буде нездатна продавати іншу частину електричної енергії, яку вона виробляє, щоб заробляти гроші для своєї господарської діяльності, і забезпечувати населенню низьку ціну на електроенергію, яку ми зараз маємо”, — сказала Бабій.
Вона уточнила, що загрози можуть торкнутися і пересічних споживачів е/е.
“Поведінка ДТЕК буде впливати на Енергоатом. Можуть бути певні загрози, якщо Енергоатом не зможе вести належним чином господарську діяльність, щоб давати населенню дешеву електричну енергію”, — додала членкиня НКРЕКП.
Вона пояснила, що група компаній ДТЕК 29 червня забрала попит з ринку на добу наперед, внаслідок чого обвалилася ціна. Трейдери, які купили е/е, у тому числі у державної генерації, почали розривати контракти, тому що їхні операції стали збитковими.
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Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, повідомив “Інтерфакс-Україна” із посиланням на дані на сайті ДП "Оператор ринку".
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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 4 липня встановила цінові обмеження на електроенергію.
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