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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, - полковник СБУ Костенко
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Зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, - полковник СБУ Костенко

11 серпня, 2022 четвер
10:13
війна з Росією на фото: Роман Костенко

Роман Костенко, народний депутат України та полковник СБУ, вважає, що зниження інтенсивності бойових дій - це зрада тих людей, які перебувають на окупованих територіях, тому ми маємо битися та деокуповувати українські землі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба розуміти, що означає закінчити активні бойові дії. Відвоювати нашу територію і зупинити бої на кордонах хоча б до 24 лютого, для цього зараз ми не маємо сил, засобів та можливостей, щоб це зробити військовим шляхом до кінця року. А залишитися на тих місцях, де ми зараз є, і перестати стріляти, як кажуть, тільки для того, аби не було активної фази бойових дій, то це зрада тих людей, які перебувають на окупованих територіях. Тому ми маємо битися, щоб йти та деокуповувати території", - підкреслив полковник СБУ.

Роман Костенко зазначив, що активні бойові дії можуть зменшитися тільки тоді, коли ми повернемо хоча б території, що були захоплені ворогом, починаючи з 24 лютого. А у всіх інших випадках, ми не повинні збавляти темп, потрібно далі просити зброю, щоб відвойовувати свої території.

"Я не вірю, що ми це можемо зробити до кінця року, маючи ті сили та засоби, які у нас зараз є. Але все залежить від багатьох факторів, наприклад, якщо завтра нам дадуть більше зброї, сотні гаубиць та сотні HIMARS, то це реально зробити. А сьогоднішніми темпами постачання зброї нам треба настроюватися на те, що війна буде довго, і ми не повинні собі дозволяти збавляти темп. Як би за нами була ініціатива, то ми могли б собі дозволити закінчити гарячу фазу, а зараз ми повинні її підтримувати. Тобто зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, нам цього не потрібно", - пояснив Костенко.

  • 11 серпня Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відправить Україні ще три реактивних системи залпового вогню і ракети для них
  • Також Генштаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого до 11 серпня окупанти втратили близько 43 тис. військових, 1846 танків, 974 системи артилерії й 772 безпілотники

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окуповані території
зброя для України
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