Зменшуємо оподаткування для підприємців в Україні на час війни, - Кучеренко

Про це він повідомив в етері Еспресо.TV.



“В новому податковому законопроєкті близько 40 дуже принципових моментів. Збитки для бюджету будуть в будь-якому випадку. Але, якщо не дати пільг на оподаткування, то бізнес в Україні може зовсім зупинитися. Ми повинні зрозуміти, що країна знаходиться в дуже важкому стані. Є бойові дії, але є і економічні, що є також дуже важливим. Тому перелік змін в податковому законопроєкті є кардинально важливим. Наприклад, ліміт з 10 млн до 10 млрд для використання єдиного податку. Це безліч компаній, які зможуть користуватися мінімальним податком.” - пояснив Кучеренко.



За словами Кучеренка, бізнес отримає податок в 2% від обігу та зняття обмеження по кількості робітників. Кучеренко зазначив, що під оподаткування залишили підакцизні товари та гральний бізнес.



“Ми надали можливість уряду оперативно визначати порядок податку. Оскільки, дуже серйозні дискусії точились щодо оподаткування рентних платежів на видобуток газу. Проблема полягає в тому, що газ не продається на сьогоднішній день. Газ видобувається, але постачати його немає куди і вони сплачують податки відразу після його видобування. Проблем багато. Намагаємось їх вирішити оперативно” - додав Кучеренко.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада підтримала урядовий проєкт податкової реформи.