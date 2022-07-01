ЗМІ: Universal Pictures закриває офіс у Росії
Американська компанія з виробництва та розповсюдження фільмів Universal Pictures вирішила закрити російський офіс. Діяльність кінокомпанії згорнуть впродовж кількох місяців
Про це пише видання Aroged з посиланням на The Movie Distributor’s Bulletin.
За даними Universal Pictures, ведення бізнесу в Росії стало неможливим через численні труднощі.
"Компанія вирішила припинити діяльність у Російській Федерації, оскільки ведення бізнесу стало неможливим через численні труднощі, з якими стикаються іноземні компанії", - йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, що інші великі кінокомпанії поки лише припинили свою діяльність у Росії, але не пішли повністю і, можливо, вони підтримають заяву Universal Pictures.
- 27 квітня ЗМІ повідомляли, що російські кінопрокатники почали обходити західні санкції, качаючи з піратських сайтів нові фільми й незаконно показуючи їх на широкому екрані.
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