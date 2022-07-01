ЗМІ: Universal Pictures закриває офіс у Росії

Про це пише видання Aroged з посиланням на The Movie Distributor’s Bulletin.

За даними Universal Pictures, ведення бізнесу в Росії стало неможливим через численні труднощі.

"Компанія вирішила припинити діяльність у Російській Федерації, оскільки ведення бізнесу стало неможливим через численні труднощі, з якими стикаються іноземні компанії", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що інші великі кінокомпанії поки лише припинили свою діяльність у Росії, але не пішли повністю і, можливо, вони підтримають заяву Universal Pictures.

27 квітня ЗМІ повідомляли, що російські кінопрокатники почали обходити західні санкції, качаючи з піратських сайтів нові фільми й незаконно показуючи їх на широкому екрані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb