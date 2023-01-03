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"Зміна географії": в Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною

3 січня, 2023 вiвторок
18:07
Світ Рауль Ганді

Один із лідерів партії "Індійський національний конгрес" Рауль Ганді побоюється, що Китай діятиме щодо Індії так само як Росія діє щодо України

Про це пише The Tribune.

Рауль Ганді зазначив, що Росія попереджала Україну не зміцнювати відносини із Заходом і погрожувала, що якщо Київ надто зблизиться із західними країнами, то "географія країни буде змінена". Так само Китай загрожує Індії, маючи намір "змінити географію" у прикордонних районах.

За словами Ганді, індійський уряд зобов'язаний прислухатися до опозиційних сил, щоб зробити Індію сильною.

Він зазначив, що Індія могла б замінити Китай і стати лідером світового виробництва, оскільки має у своєму розпорядженні численну молодь і добре освічене населення.

  • Нагадаємо, 30 грудня голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели відеопереговори. Китайський лідер заявив, що країна готова бути глобальним партнером Росії на тлі "складної ситуації у світі"
  • 16 грудня прем'єр-міністр Індії вкотре закликав Путіна до діалогу для закінчення війни в України.
  • В середині грудня загострився давній конфлікт на кордоні Індії та Китаю. Індія стверджує, що її військові зіткнулися з китайськими солдатами у спірній зоні вздовж кордону. Це перший такий інцидент за понад рік.

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Китай
Індія
Військові новини
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