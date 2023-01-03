Про це пише The Tribune.

Рауль Ганді зазначив, що Росія попереджала Україну не зміцнювати відносини із Заходом і погрожувала, що якщо Київ надто зблизиться із західними країнами, то "географія країни буде змінена". Так само Китай загрожує Індії, маючи намір "змінити географію" у прикордонних районах.

За словами Ганді, індійський уряд зобов'язаний прислухатися до опозиційних сил, щоб зробити Індію сильною.

Він зазначив, що Індія могла б замінити Китай і стати лідером світового виробництва, оскільки має у своєму розпорядженні численну молодь і добре освічене населення.

Нагадаємо, 30 грудня голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели відеопереговори. Китайський лідер заявив, що країна готова бути глобальним партнером Росії на тлі "складної ситуації у світі"

16 грудня прем'єр-міністр Індії вкотре закликав Путіна до діалогу для закінчення війни в України.

В середині грудня загострився давній конфлікт на кордоні Індії та Китаю. Індія стверджує, що її військові зіткнулися з китайськими солдатами у спірній зоні вздовж кордону. Це перший такий інцидент за понад рік.

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