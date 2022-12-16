Прем'єр-міністр Індії вкотре закликав Путіна до діалогу для закінчення повномасштабної війни в України

Про це повідомляє The Indian Express.

Зазначають, що також під час телефонної розмови Моді та Путін обговорили аспекти двосторонніх відносин, зокрема енергетичну співпрацю між країнами, торгівлю, інвестиції. Також торкнулися теми співпраці у сфері оборони та безпеки.

Індія зараз головує у G20. Прем'єр Моді в розмові з російським диктатором зазначив, що сподівається на співпрацю з РФ під час головування Індії в Шанхайській організації співробітництва (ШОС).

15 листопада прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час саміту G20 закликав до дипломатичних переговорів і миру, які допоможуть припинити російсько-українську війну.

9 грудня Моді скасував щорічну зустріч із Путіним через його ядерні погрози Україні.