Зміна клімату може призвести до загибелі 1 мільярда людей, - учені
Експерти проаналізували 180 статей про вплив зміни клімату на смертність і прийшли висновку, приблизно протягом наступного століття від кліматичних катастроф може загинути мільярд людей
Про це інформує ScienceAlert.
За даними нового дослідження, використання копалин, які людство спалює сьогодні, може призвести до смерті мільярдів людей в майбутньому. Як і більшість прогнозів, цей ґрунтується на кількох припущеннях.
Одне з припущень - це емпіричне "правило 1000 тонн". Згідно із ним, кожна тисяча тонн вуглецю, яку людство спалює, непрямо забирає життя однієї людини в майбутньому. Якщо світова температура підніметься на 2°C вище за середню глобальну передпромислову температуру, до чого ми йдемо в найближчі десятиліття, то це буде багато жертв. На кожні 0,1 °C підвищення температури від теперішнього рівня світ може зазнати приблизно 100 мільйонів смертей.
"Якщо серйозно поставитися до наукового консенсусу про правило 1000 тонн і провести цифри, антропогенне глобальне потепління прирівнюється до мільярда передчасних мертвих тіл протягом наступного століття. Очевидно, що ми повинні діяти. І ми повинні діяти швидко", - пояснює спеціаліст з енергетики Джошуа Пірс з Університету Західного Онтаріо в Канаді.
Повідомляється, що вимірювання викидів з точки зору людських життів робить цифри легшими для громадськості, а також підкреслює, наскільки неприйнятною є нинішня бездіяльність.
"Глобальне потепління є питанням життя чи смерті для мільярда людей. У міру того, як прогнози кліматичних моделей стають чіткішими, шкоду, яку ми завдаємо дітям і майбутнім поколінням, все частіше можна приписати нашим діям", - каже Пірс.
Науковці використали правило 1000 тонн, щоб показати наслідки спалювання вугілля з шахти Адані Кармайкл в Австралії, яка має стати найбільшою й світі. Вони кажуть, що якщо все вугілля з цієї шахти буде спалено, то це може забрати життя близько 3 мільйонів людей в майбутньому.
"Багато з тих, хто помре, вже живуть дітьми на Глобальному Півдні, спалювання кармайклового вугілля з високою ймовірністю спричинить їхню смерть у майбутньому", - йдеться в дослідженні.
Вони також зауважують, що "правило 1000 тонн" не враховує можливих кліматичних зворотних зв’язків, які можуть погіршити майбутню екологічну ситуацію внаслідок викиду вуглецю.
Це правило насправді є приблизною оцінкою, що означає десь між 0,1 та 10 смертей на 1000 тонн спаленого вуглецю. Це означає, що реальна смертність може бути ще більшою, ніж та, яку вчені описали.
"Коли кліматологи запускають свої моделі, а потім звітують про них, усі схиляються до консервативності, тому що ніхто не хоче звучати як Доктор Дум. Ми зробили це і тут, але все ще не має добрий вигляд", - пояснює Пірс.
Ще одна думка щодо смертності унаслідок клімату
Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що щороку фактори навколишнього середовища забирають життя близько 13 мільйонів людей, і все ж незрозуміло, скільки з цих смертей прямо чи опосередковано спричинено зміною клімату.
Деякі експерти стверджують, що аномальні температури самі по собі вже можуть забирати до п’яти мільйонів життів на рік. Інші оцінки значно нижчі.
Частково проблема полягає в тому, що глобальні наслідки зміни клімату різноманітні. Неврожаї, посухи, повені, екстремальні погодні умови, лісові пожежі та підвищення рівня моря – все це може вплинути на життя людей непомітно та складно.
- Нове дослідження проведеного Університетом Східної Англії (UEA) та Кембриджським університетом, яке моделювало вплив зміни клімату на кредитну спроможність 59 країн, показало, що глобальне потепління може призвести до зростання витрат на обслуговування їхнього боргу протягом наступного десятиліття.
- Президент конференції ООН з питань опустелювання Ален-Річард Донвахі попередив, що світ, ймовірно, зіштовхнеться із серйозними перебоями в постачанні продовольства задовго до того, як глобальна температура підвищиться до 1,5°C, оскільки наслідки кліматичної кризи в поєднанні з дефіцитом води та поганими методами землеробства загрожують світовому сільському господарству.
- Менше ніж за рік Rocket Lab запустить два невеликих супутники для NASA, які допоможуть вченим краще зрозуміти вплив потепління клімату на масивні шельфові льодовики на полюсах Землі.
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