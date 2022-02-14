Зміни в Конституції щодо членства України в НАТО зараз не обговорюються, - Стефанчук

Про це повідомляє Укрінформ.



"Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО. Я більше скажу, це суверенне право кожної країни - вирішувати напрямок свого розвитку, і ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди говорю з нашими колегами і ніхто не має права вказувати на червоні лінії чи можливі неможливості щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - заявив Стефанчук.



Очільник Ради додав, що українська влада діє згідно із законами держави, в яких чітко прописаний євроатлантичний курс України.



Коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливості відмови України від вступу в НАТО, Стефанчук зауважив, що посол є фаховим кадровим дипломатом. А у ситуації, що склалася, сталася помилка в комунікації.



"Мені видається, що це не позиція фахового дипломата, це просто якась дискомунікація, яка відбулася. Наскільки я знаю позицію пана Пристайка, він був і залишається відданим прихильником якраз інтеграції України до НАТО", - наголосив Стефанчук.



Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.

Згодом Пристайко спростував свої слова, але уточнив, що Київ готовий піти на поступки задля уникнення повномасштабної війни.

У Кремлі відповіли, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значної відповіді на російські занепокоєння.



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