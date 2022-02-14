Пристайко заявив, що про відмову від курсу в НАТО не йдеться, але сказав про готовність України до поступок для уникнення масштабної війни
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко спростував свої слова про можливість відмови України від вступу в НАТО, але уточнив, що Київ готовий піти на поступки задля уникнення повномасштабної війни
Про це Пристайко заявив в ефірі BBC Breakfast.
Посол підкреслив, що Україна має конституційне зобов’язання вступити в НАТО, і не збирається від нього відмовлятися.
"Поки ми не є членом родини НАТО, Україна буде шукати додаткових двосторонніх угод із США або Великою Британією", - сказав Пристайко.
За його словами, український уряд шукає інші варіанти, які можуть допомогти Україні вижити зараз.
- Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав слова Пристайка "вирваними з контексту", але наголосив на необхідності безпекових гарантій для України на тлі агресії РФ.
- У "Європейській Солідарності" вимагають від Зеленського негайно відкликати посла Пристайка і дезавуювати його заяви щодо членства України в НАТО.
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