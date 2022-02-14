У "Європейській Солідарності" вимагають від Зеленського негайно відкликати посла Пристайка і дезавуювати його заяви щодо членства України в НАТО

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".



"Стратегічний курс України на членство в ЄС і НАТО закріплено в українській Конституції. І немає жодного шансу це змінити. Пишаюся, що наша команда закріпила в Основному законі національну об'єднуючу ідею - стати повноправними членами Альянсу", - пише у Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.



"В попередньому парламенті деякі фракції тоді дорікали Петру Порошенку, що то передвиборчий піар, але, схиливши голови, проголосували. Всі наступні події показують, наскільки правильним був цей крок п‘ятого Президента. Сильний сигнал суспільству і світу, який зафіксував незворотність нашого зовнішньополітичного вибору", - нагадує Геращенко.



"Некоректний і суперечливий коментар українського посла в Британії пана Пристайка, що начебто Україна може відмовитися від НАТО, суперечить українській Конституції і нашим стратегічним, безпековим інтересам і потребує негайної реакції МЗС і ОП. Пристайко - досвідчений дипломат і має негайно виправити свої цитати в коментарі агенції Рейтерс. Україна - рухається до ЄС і НАТО, і наша мета отримати ПДЧ вже найближчим часом", - наголошує Геращенко.



"Європейська Солідарність" вимагає від влади дезавуювати заяви, які суперечать нашому зовнішньополітичному курсу", - зазначає народна депутатка.



"Немає сумніву, що серед членів ЄС і НАТО є країни, які б хотіли нашої "нейтральності", й ми навіть знаємо назви цих країн. Але це аж ніяк не стримає Росію. 2008 рік довів, що відмова Україні і Грузії у ПДЧ тільки розв'язала Путіну руки. Ми ніколи не погодимося на вирішення безпекових європейських питань за рахунок України", - зауважує Ірина Геращенко.



"Нещодавно, на брифінгу в Москві, президент Франції Макрон проговорився, що Путін дотиснув Зеленського, аби той відкликав з ВР законопроєкт про перехідне правосуддя. Сьогодні пан Пристайко по суті проговорився про очевидне - на Україну тиснуть чи натякають, що на певний час ми маємо відмовитися від наших євроатлантичних прагнень. І влада розглядає цей сценарій як робочий. Не дарма Зеленський блокував зближення з НАТО перші роки свого президенства, попри вимоги опозиції не поїхав на лондонський саміт НАТО, й уникав будь-якої конкретики щодо Альянсу", - нагадує Ірина Геращенко.



"Україна не відмовиться від мети - членства в НАТО. Цього не буде. Український народ визначився. Владі бажано спокійно, чітко і жорстко це артикулювати і зробити все для отримання ПДЧ вже цього літа, на мадридському саміті НАТО. Для цього варто розблокувати реформи, провести чесний конкурс на керівника САП і НАБУ, прийняти закон про СБУ, відмовитися від політично вмотивованого правосуддя", - пояснює Геращенко.



"Будь яка спроба заблокувати євроатлантичну інтеграцію, взяти курс на нейтральність і повернутися до багатовекторності розглядатиметься суспільством як державна зрада", - наголошує депутатка.



Народний депутат Володимир Ар'єв зазначає, що західні партнери дуже здивовані заявою Пристайка і потребують пояснень.



"Після заяви посла у Великій Британії Пристайка про можливість поступитися вступом до НАТО, щоб відвернути війну, у мене червоний месенджер. Колеги-депутати з європейських країн питають, чи ми вже здалися? Називають цю заявою геополітичною катастрофою. Мій друг, депутат дружньої до нас країни, написав, що збирався сьогодні до Києва бути з українцями, а тепер не знає чи їхати взагалі", - пише Ар‘єв.



"Це приклад того, як можна отримати і ганьбу, і війну. Вочевидь, без дозволу Офісу президента такі заяви не робляться. А там, виходить, сидять боягузи і московські агенти, якщо йдуть на таке? Одна фраза може нівелювати хвилю підтримки України, яка піднялася зараз у світі", - обурився народний депутат.



"Або Банкова відкликає Пристайка з Лондона і дезавуює його заяву, або спробою ухилитися від оборони вони лише заохотять ворога до гірших дій", - резюмує Ар'єв.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав слова Пристайка "вирваними з контексту", але наголосив на необхідності безпекових гарантій для України на тлі агресії РФ.