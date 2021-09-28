Зміні в уряді будуть на початку жовтня, - Арахамія
Верховна Рада розгляне кадрові питання у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня
Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" в Верховній Раді у ефірі одного із телеканалів, передає УП.
"Питання змін у Кабміні стоять. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" - ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати", - сказав він.
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