Зміні в уряді будуть на початку жовтня, - Арахамія

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" в Верховній Раді у ефірі одного із телеканалів, передає УП.



"Питання змін у Кабміні стоять. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" - ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати", - сказав він.



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