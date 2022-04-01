Змінив Prada та Hugo Boss на військову форму. Модель з Броварів полишив подіум і пішов на фронт

Про це повідомляє таблоїд DailyStar.

Лев Улесов фотомодель з Броварів співпрацював з провідними світовими брендами, зокрема Givenchy, Hugo Boss та Berluti. Він закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані в 2019 році.

Але тепер він використовує свою медичну освіту, щоби допомагати на передовій у столиці своєї країни, і замінив свій дорогий одяг на камуфляж і гвинтівку.

"Я бойовий медик, і моє завдання полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу медичну допомогу та вивозити тіла за межі лінії зіткнення", - зазначив Лев Улесов.

Таблоїд зазначає, що збройні сили Путіна відомі тим, що демонструють силу своєї зброї масового знищення, тому існує загроза використання ядерних набоїв. Та, за словами моделі, якщо "старий пердун Путін" на це наважиться, то українці, які і так безстрашні, тим більше перестануть його боятися.

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