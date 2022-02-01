Змова з "ДНР", підставні особи, дзвінки з тюрем: СБУ викрила шахраїв, які використовували в'язнів у ОРДЛО для виманювання грошей

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"У ході спецоперації було відслідковано весь ланцюг дзвінків із “кол-центрів вітчизняних банків”, які насправді здійснювали ув’язнені з ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, за час своєї “діяльності” зловмисники ошукали сотні громадян України на мільйони гривень.



"Під час розслідування встановлено, що одним з учасників схеми є мешканець Донецької області. Він вступив у змову з ватажками так званої “ДНР”, які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів", - пишуть в СБУ.



Зазначається, що співробітниками таких “кол-центрів” були в’язні тюрем з так званої “ДНР”, які представлялись працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їх карткових рахунків.



Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував мешканець Донецької області.



Повідомляється, що його “кур’єрами” були мешканці підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ.



Зловмисники передавали частину викрадених грошей так званим "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не тільки заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.



Національна поліція повідомила про підозру фігурантам справи за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадаємо, що на Одещині шахраї придумали злочинну схему з "ковідною тисячею" - вони дзвонять людям під виглядом працівників банків.

Крім того, CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб відновити роботу конвертцентру.

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"Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено банківські картки, мобільні пристрої, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують вказану протиправну діяльність", - повідомляє пресслужба відомства.Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї протиправної діяльності.