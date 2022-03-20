Значна маса людей покинула Київ в перші дні війни, - Васильєв

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Якщо загалом брати по ситуації, яка відбувається з евакуацією людей, то пік вже спав. По Києву вже спостерігаються значно менше людей, які хочуть їхати зі столиці. Наразі, із тої офіційної інформації, яку надає Укрзалізниця, призначаються потяги з Харкова, Дніпра та Краматорська. Тобто, зараз в основному призначаються потяги зі Сходу до Заходу України.” - розповів Васильєв



Васильєв наголосив, що з Києва значна маса людей вже виїхала, а залишились люди в передмісті столиці, які хочуть поїхати в безпечну зону.



“Зараз немає великого скупчення людей на залізничному вокзалі в Києві. Оскільки, багато людей вже виїхали. Люди з передмістя столиці зараз хочуть покинути регіон і поїхати в більш безпечні області. Тому зараз вони прямують до Києва, щоб виїхати далі." - додав Васильєв



Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня.

​​В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад евакуаційних поїздів на 20 березня