Значно менше опадів, подекуди тумани: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на 19 вересня
У понеділок, 19 вересня, в Україні найхолодніше буде в західних областях, найтепліше – на Півдні та Сході
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, 19 вересня в Україні найхолодніше буде в західних областях (+9...+13°С), найтепліше – на Півдні та Сході (+18...+23°С), у центральних та північних областях очікується +12...+17°С.
"Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде значно менше – невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі – на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки - видимість знижена, вологість підвищена", - пише Діденко.
Зазначається, що у понеділок на Півночі та Заході України очікується сильний південно-західний вітер, пориви до 15–20 метрів за секунду.
"Кияни! Скористайтеся завтрашнім днем, як короткочасною передишкою від дощів. Якийсь невеликий і можливий, але все ж завтра – нічого серйозного, буде й багато сухої погоди. Кутатися все одно треба – пориви південно-західного вітру можуть досягати 15–18 метрів за секунду! Температура повітря у столиці в понеділок близько +15°С", - зазначила Діденко.
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