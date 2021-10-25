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Головна Спорт Знаменитий футболіст Папа Гуйє став спортивним директором "Металіста"

Знаменитий футболіст Папа Гуйє став спортивним директором "Металіста"

25 жовтня, 2021 понедiлок
15:59
Спорт Папа Гуйє

Легендарний захисник "Металіста" Папа Гуйє став спортивним директором харківського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".

Президент "Металіста" Олександр Ярославський оголосив, що Гуйє отримав нову посаду в харківському клубі.

"Давайте подякуємо Папі Гуйє за його гру. Але він не покидає Харків. Відтепер Папа буде відповідати за спортивний напрамок нашого улюбленого футбольного клубу Металіст. Папа Гуйє - новий спортивний директор Металіста", - сказав Ярославський.

Папа Гуйє також прокоментував своє призначення.

"Дуже дякую Ярославському, Краснікову, усім тренерам і вболівальникам, з якими ми ділили радість перемог і розчарування від поразок. Ви завжди будете невід'ємною частиною мого життя"- сказав Гуйє.

37-річний Папа Гуйє грав у чемпіонаті України з 2005 року. Захищав кольори "Металіста", "Дніпра", "Карпат", "Дніпра-1", "Волині" та "Металу". Провів в УПЛ майже 300 матчів. 

У складі збірної Сенегалу футболіст провів шість матчів.

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футбол
Олександр Ярославський
Металіст
чемпіонат України
Папа Гуйє
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