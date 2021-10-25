Знаменитий футболіст Папа Гуйє став спортивним директором "Металіста"

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".



Президент "Металіста" Олександр Ярославський оголосив, що Гуйє отримав нову посаду в харківському клубі.



"Давайте подякуємо Папі Гуйє за його гру. Але він не покидає Харків. Відтепер Папа буде відповідати за спортивний напрамок нашого улюбленого футбольного клубу Металіст. Папа Гуйє - новий спортивний директор Металіста", - сказав Ярославський.



Папа Гуйє також прокоментував своє призначення.



"Дуже дякую Ярославському, Краснікову, усім тренерам і вболівальникам, з якими ми ділили радість перемог і розчарування від поразок. Ви завжди будете невід'ємною частиною мого життя"- сказав Гуйє.

37-річний Папа Гуйє грав у чемпіонаті України з 2005 року. Захищав кольори "Металіста", "Дніпра", "Карпат", "Дніпра-1", "Волині" та "Металу". Провів в УПЛ майже 300 матчів.



У складі збірної Сенегалу футболіст провів шість матчів.

6 липня знаменитий сенегальський захисник Папа Гуйє вирішив закінчити футбольну кар'єру.

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