Знаменитий футболіст Папа Гуйє став спортивним директором "Металіста"
Легендарний захисник "Металіста" Папа Гуйє став спортивним директором харківського клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
Президент "Металіста" Олександр Ярославський оголосив, що Гуйє отримав нову посаду в харківському клубі.
"Давайте подякуємо Папі Гуйє за його гру. Але він не покидає Харків. Відтепер Папа буде відповідати за спортивний напрамок нашого улюбленого футбольного клубу Металіст. Папа Гуйє - новий спортивний директор Металіста", - сказав Ярославський.
Папа Гуйє також прокоментував своє призначення.
"Дуже дякую Ярославському, Краснікову, усім тренерам і вболівальникам, з якими ми ділили радість перемог і розчарування від поразок. Ви завжди будете невід'ємною частиною мого життя"- сказав Гуйє.
37-річний Папа Гуйє грав у чемпіонаті України з 2005 року. Захищав кольори "Металіста", "Дніпра", "Карпат", "Дніпра-1", "Волині" та "Металу". Провів в УПЛ майже 300 матчів.
У складі збірної Сенегалу футболіст провів шість матчів.
- 6 липня знаменитий сенегальський захисник Папа Гуйє вирішив закінчити футбольну кар'єру.
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