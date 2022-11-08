Про це повідомляє РБК.

"Незнання державної мови, основ історії та національного законодавства, згідно з поправками, стануть додатковою підставою для відмови у видачі паспорта, зазначив прем'єр Аліхан Смаїлов у відповідь на запит російських громадян, що перебувають у Казахстані.

Смаїлов нагадав, що мову, культуру та традиції охочі можуть вивчати у недільних школах та на базі центрів "Мова" ("Тiл").

За даними ФСБ, Казахстан у 2022 році увійшов до трійки найпопулярніших у росіян напрямів, поступившись лише Абхазії та Туреччині. З липня до вересня кордон на виїзд до Казахстану росіяни перетнули майже 1,3 млн разів. Лише за тиждень із 21 по 27 вересня до Казахстану в'їхали 98 тис. росіян, повідомляло МВС країни.

Нагадаємо, Казахстан не визнав псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України і відмовився надавати прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

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