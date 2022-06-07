Інформація про зникнення топ-менеджера надійшла 6 червня від представника місцевого союзу оленярів, інформує телеграм-канал "База".

Володимир Габрієлян разом з дружиною Оленою Габрієлян та ще двома знайомими їхали двома всюдиходами "Шерп" берегом Білого моря. Неподалік села Шойна обидва всюдиходи перевернулися і їх потягло в море. Олена Габрієлян та Сергій Ольсевич вибралися на берег, а от Володимира Габрієляна та Сергія Мерзлякова понесло в море. Зараз їхня доля невідома.

Згідно з уточненими даними "Бази", перший заступник гендиректора VK з друзями та дружиною Оленою намагалися перетнути річку. Сильна течія річки підхопила один всюдихід та понесла у море.

Олена Габрієлян та Сергій Ольсевич вдалося вибратись з другої машини і врятуватись. Вони 25 км йшли берегом моря, поки не натрапили на невелике село, де їм у своїй хаті дав притулок оленяр.

У МНС РФ повідомили, що ще не розпочали пошуки. Адже місце, де зник Габрієлян, важкодоступне, а найближчий вертоліт розташований за 420 км від місця пошуків. Настала ніч і, ймовірно, шукати топ-мененджера VK та його знайомого рятувальники розпочнуть лише завтра вранці.

Довідково. Володимир Габрієлян з 2005р. був віце-президентом та технічним директором Mail.ru Group. 2019-го він обійняв посаду першого заступника гендиректора VK. А 31 березня 2022р. Габрієлян увійшов до ради директорів VK.

Всюдихід "Шерп" - український всюдихід-амфібія на шинах наднизького тиску. SHERP було створено на базі прототипа, розробленого петербурзьким інженером-винахідником Олексієм Гарагашьяном. Пізніше український бізнесмен Володимир Школьник придбав у нього права, вдосконалив проєкт та розмістив виробництво у Києві та Санкт-Петербурзі.

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