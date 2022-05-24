"Зневажаю вашу владу і не боюся бункерного діда": Навальний виступив на оскарженні вироку, суд підтвердив 9 років суворого режиму
Російський опозиціонер Олексій Навальний виступив з промовою у суді під час розгляду апеляційної скарги. У своїй промові він наголосив, що не боїться Путіна, а саму владу і суд зневажає
Про це повідомляє DW.
"Я зневажаю ваш суд, я зневажаю вашу систему і зневажаю вашу владу, я не боюся ні вас, ні бункерного діда. І я закликаю всіх не боятися, бо це злочин проти себе", - сказав Олексій Навальний у суді.
Окрім того підсудний називає систему на чолі з Путіним ворогами, зрадниками та вбивцями російського народу, – цитує Навального "Медіазона".
"Ви всі зазнаєте історичної поразки", — сказав Навальний про війну в Україні
Що вони [українці] повинні зробити, щоб від них відстали? — запитує він і наводить приклад умовного судді з Харкова, на якого раптом починають падати снаряди.
"Не всі в Росії такі дурні, ненормальні збоченці та кровопивці…Ваш час буде не завжди і ваш час минеться. І коли ви все горітимете в пеклі, дрова будуть підкидати ваші діди, які не хотіли, щоб ви влаштовували нові війни в 21 столітті. У мене все", – резюмував опозиціонер.
Мосміськсуд залишив у силі вирок Олексію Навальному у справі про "шахрайство".
- Нагадаємо, 22 березня Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму
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