"Зневажаю вашу владу і не боюся бункерного діда": Навальний виступив на оскарженні вироку, суд підтвердив 9 років суворого режиму

Про це повідомляє DW.

"Я зневажаю ваш суд, я зневажаю вашу систему і зневажаю вашу владу, я не боюся ні вас, ні бункерного діда. І я закликаю всіх не боятися, бо це злочин проти себе", - сказав Олексій Навальний у суді.

Окрім того підсудний називає систему на чолі з Путіним ворогами, зрадниками та вбивцями російського народу, – цитує Навального "Медіазона".

"Ви всі зазнаєте історичної поразки", — сказав Навальний про війну в Україні

Що вони [українці] повинні зробити, щоб від них відстали? — запитує він і наводить приклад умовного судді з Харкова, на якого раптом починають падати снаряди.

"Не всі в Росії такі дурні, ненормальні збоченці та кровопивці…Ваш час буде не завжди і ваш час минеться. І коли ви все горітимете в пеклі, дрова будуть підкидати ваші діди, які не хотіли, щоб ви влаштовували нові війни в 21 столітті. У мене все", – резюмував опозиціонер.

Мосміськсуд залишив у силі вирок Олексію Навальному у справі про "шахрайство".

Нагадаємо, 22 березня Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму

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