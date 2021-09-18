Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео
Сьогодні, 18 вересня 2021 року, в мережі з'явилися кадри демонстративно спалення паспортів РФ людьми у формі російських сил "гірка" та з нашивками "Новоросія"
Запис оприлюднено проукраїнським телеграмом Злобний Укр, що ретеально відстежує ситуацію в ОРДЛО та всередині "армійських корпусів" російсько-терористичних військ, передає Еспресо.TV.
"Ці клоуни, Дениска (Пушилін - ред.), Володя (Путін, - ред.) пільги обіцяли, виплати, соціальні пакети. За вибори обіцяли заплатити, до Державної думи. І що, заплатили комусь? Ні, звичайно", - каже голос за кадром.
"Був би це 2014 рік, не було забезпечення, грошей не було. А зараз скільки вже років "республіці"? І що? Нічого не змінилося", - стверджує той, хто знімає відео.
"Живемо що собаки. В гівні, в холоді", - додає бойовик.
Читайте також: За голосування на "виборах" до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають "Снікерс". Фотофакт
Після цього він показує свій російський паспорт, назвавши його "російською х**нею".
"Її ж на хліб не намастиш...", - каже російський найманець.
"Гаразд, хлопці, годі тріпатися. Що, голосуємо?!", - продовжує автор запису, після чого кілька бойовиків, чиїх облич не видно, здають свої російські паспорти й кидають їх до розпаленої печі.
Увага! Кадри містять лихослів'я
Як наголошують українські редатори повідомлення у Телеграмі, засняте мало місце на позиціях російських окупантів у донецькому передмісті Спартак.
Відео пішло у відкритий доступ. Почався скандал.
З метою встановлення осіб з даного ролика російське командування призначило перевірку.
- 17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе