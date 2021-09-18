Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео

Запис оприлюднено проукраїнським телеграмом Злобний Укр, що ретеально відстежує ситуацію в ОРДЛО та всередині "армійських корпусів" російсько-терористичних військ, передає Еспресо.TV.



"Ці клоуни, Дениска (Пушилін - ред.), Володя (Путін, - ред.) пільги обіцяли, виплати, соціальні пакети. За вибори обіцяли заплатити, до Державної думи. І що, заплатили комусь? Ні, звичайно", - каже голос за кадром.







"Був би це 2014 рік, не було забезпечення, грошей не було. А зараз скільки вже років "республіці"? І що? Нічого не змінилося", - стверджує той, хто знімає відео.



"Живемо що собаки. В гівні, в холоді", - додає бойовик.



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Після цього він показує свій російський паспорт, назвавши його "російською х**нею".



"Її ж на хліб не намастиш...", - каже російський найманець.







"Гаразд, хлопці, годі тріпатися. Що, голосуємо?!", - продовжує автор запису, після чого кілька бойовиків, чиїх облич не видно, здають свої російські паспорти й кидають їх до розпаленої печі.



Увага! Кадри містять лихослів'я







Як наголошують українські редатори повідомлення у Телеграмі, засняте мало місце на позиціях російських окупантів у донецькому передмісті Спартак.



Відео пішло у відкритий доступ. Почався скандал.



З метою встановлення осіб з даного ролика російське командування призначило перевірку.

17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми.



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