Зникли лідери незалежних профспілок Казахстану

Про це повідомила на своєму сайті Міжнародна моніторингова місія із трудових прав у Центральній Азії.



Під час останніх подій в країні, зокрема, припинили виходити на зв'язок активісти професійної спілки працівників паливно-енергетичного комплексу Куспан Косшигулов, Тахір Єрданов, Амін Єлеусінов. Зникли також члени сім'ї Єлеусінова.



"Спроби родичів встановити їхнє місцезнаходження не призводять до позитивних результатів, втрачено зв'язок із багатьма іншими активістами незалежних профспілок та правозахисних організацій", - зазначили у Місії.



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Міжнародна конфедерація профспілок звернулася до уряду Казахстану з проханням "вжити негайних заходів щодо прояснення обставин зникнення профспілкових лідерів".





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