Знімав для РФ постановочне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі: колаборанта засуджено до 7 років ув'язнення
До 7 років за ґратами засуджено чоловіка, який видаючи себе за співробітника ТЦК та СП на замовлення російського телебачення знімав постановочне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
У ході слідства встановлено, що одесит спільно зі своїм приятелем-псевдожурналістом на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ зробили відео з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.
На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП.
Чоловік, видаючи себе за воєнкома, розповідав, як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.
"Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів.
Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі РЕН ТВ та в інтернеті", - йдеться у повідомленні.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Враховуючи співпрацю зі слідством, його засуджено до 7 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.
Обвинувальний акт стосовно другого фігуранта – псевдожурналіста незабаром буде скеровано до суду.
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