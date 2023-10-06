Знімав для РФ постановочне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі: колаборанта засуджено до 7 років ув'язнення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У ході слідства встановлено, що одесит спільно зі своїм приятелем-псевдожурналістом на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ зробили відео з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі.

На виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП.

Чоловік, видаючи себе за воєнкома, розповідав, як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

"Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів.

Ворожа пропаганда транслювалася на російському державному телеканалі РЕН ТВ та в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Враховуючи співпрацю зі слідством, його засуджено до 7 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Обвинувальний акт стосовно другого фігуранта – псевдожурналіста незабаром буде скеровано до суду.