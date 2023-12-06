Знищення 120-річного маєтку Гавсевича в Одесі: замовника та підрядника судитимуть

Про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Вказано, що обвинувальний акт стосовно 39-річної керівниці товариства, якому належить маєток, та 47-річного директора компанії-підрядника скерували до суду. Їм інкримінують умисне знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України).

За даними слідства, вони без відповідного дозволу провели ряд робіт, які призвели до руйнування об'єкта культурної спадщини, зокрема конструктивних елементів та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень. Було знищено перекриття північної частини будівлі, її південно-західну частину, покрівлю, другий та третій поверхи східної частини, а також частково - огороджувальні конструкції східної частини будівлі.

"Наразі прокуратурою вживаються заходи представницького характеру щодо зобов’язання власника відновити будівлю-пам’ятку містобудування та архітектури", - додали у прокуратурі.

Довідково. Відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – "Особняк Гавсевича" (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.