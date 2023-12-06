Знищення 120-річного маєтку Гавсевича в Одесі: замовника та підрядника судитимуть
Замовника протиаварійних робіт та підрядника судитимуть за знищення 120-річного маєтку Гавсевича в Одесі: будівля вважається пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення
Про це інформує Одеська обласна прокуратура.
Вказано, що обвинувальний акт стосовно 39-річної керівниці товариства, якому належить маєток, та 47-річного директора компанії-підрядника скерували до суду. Їм інкримінують умисне знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України).
За даними слідства, вони без відповідного дозволу провели ряд робіт, які призвели до руйнування об'єкта культурної спадщини, зокрема конструктивних елементів та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень. Було знищено перекриття північної частини будівлі, її південно-західну частину, покрівлю, другий та третій поверхи східної частини, а також частково - огороджувальні конструкції східної частини будівлі.
"Наразі прокуратурою вживаються заходи представницького характеру щодо зобов’язання власника відновити будівлю-пам’ятку містобудування та архітектури", - додали у прокуратурі.
Довідково. Відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – "Особняк Гавсевича" (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 27 вересня в Одесі замовнику протиаварійних робіт та підряднику оголосили підозру у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича. В результаті їхніх дій, об'єкт культурної спадщини було зруйновано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.8 Купівля 36.8Продаж 37.38
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе