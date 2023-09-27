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У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича

27 вересня, 2023 середа
12:46
Кримінал зруйнували маєток Гавсевича

Замовнику протиаварійних робіт та підряднику оголосили підозру у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича в Одесі: будівля вважається пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення

  • зруйнували маєток Гавсевича
  • зруйнували маєток Гавсевича
  • зруйнували маєток Гавсевича

Про це інформують Офіс генпрокурора та Нацполіція Одещини

За даними слідства, 39-річна керівниця товариства, якому на праві приватної власності належить маєток, та 47-річний директор компанії-підрядника повинні були виконати протиаварійні роботи на будівлі-пам’ятці архітектури. Для цього вони отримали дозвіл Департаменту культури. 

"Всупереч науково-проєктній документації, у червні підрядник провів будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Зі свого боку, директорка компанії-власника, усвідомлюючи протиправні дії спільника, не забезпечила утримання пам'ятки в належному стані та не вжила заходів щодо своєчасного проведення у ній ремонту, її захищення від пошкодження, руйнування або знищення", - йдеться у повідомленні. 

В результаті їхніх дій, об'єкт культурної спадщини було зруйновано: пошкоджень зазнали конструктивні та архітектурно художні елементи приміщення. 

Тож власниці маєтку та керівнику підприємства-підрядника повідомили про підозру в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. 

Наразі  вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково. Відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – "Особняк Гавсевича" (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Суспільство
Культура
Україна
Одеса
поліція
Офіс генпрокурора
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