Знищено 20 100 військових, 762 танки, 371 система артилерії, 163 літаки та 145 вертольотів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 квітня орієнтовно склали:

особового складу 20100 осіб;

танків ‒ 762;

бойових броньованих машин ‒ 1982;

артилерійських систем – 371;

РСЗВ - 125;

засоби ППО - 66;

літаків – 163;

гелікоптерів – 145;

автомобільної техніки - 1458;

кораблі /катери - 8;

цистерн з ПММ - 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138;

Спеціальна техніка - 26;

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4;

З 24 лютого до 15 квітня окупанти втратили в Україні близько 20 000 військових, 1976 бронемашин, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки, 144 вертольоти та 135 БПЛА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb