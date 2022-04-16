Знищено 20 100 військових, 762 танки, 371 система артилерії, 163 літаки та 145 вертольотів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні
З 24 лютого до 16 квітня російські окупанти втратили в Україні 20 100 військових, 1982 бронемашини, 762 танки, 371 систему артилерії, 163 літаки, 145 вертольотів та 138 БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 квітня орієнтовно склали:
особового складу 20100 осіб;
танків ‒ 762;
бойових броньованих машин ‒ 1982;
артилерійських систем – 371;
РСЗВ - 125;
засоби ППО - 66;
літаків – 163;
гелікоптерів – 145;
автомобільної техніки - 1458;
кораблі /катери - 8;
цистерн з ПММ - 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138;
Спеціальна техніка - 26;
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4;
- З 24 лютого до 15 квітня окупанти втратили в Україні близько 20 000 військових, 1976 бронемашин, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки, 144 вертольоти та 135 БПЛА.
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