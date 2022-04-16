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Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Знищено 20 100 військових, 762 танки, 371 система артилерії, 163 літаки та 145 вертольотів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні

Знищено 20 100 військових, 762 танки, 371 система артилерії, 163 літаки та 145 вертольотів - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні

16 квітня, 2022 субота
11:27
Новини знищений танк

З 24 лютого до 16 квітня російські окупанти втратили в Україні 20 100 військових, 1982 бронемашини, 762 танки, 371 систему артилерії, 163 літаки, 145 вертольотів та 138 БПЛА

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого  по 16  квітня орієнтовно склали: 

особового складу 20100 осіб; 

танків ‒ 762; 

бойових броньованих машин  ‒ 1982; 

артилерійських систем – 371; 

РСЗВ - 125; 

засоби ППО - 66;

літаків – 163; 

гелікоптерів – 145; 

автомобільної техніки - 1458;

кораблі /катери - 8;

цистерн з ПММ - 76; 

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138;

Спеціальна техніка  - 26;

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4;

  • З 24 лютого до 15 квітня окупанти втратили в Україні близько 20 000 військових, 1976 бронемашин, 756 танків, 366 систем артилерії, 163 літаки, 144 вертольоти та 135 БПЛА. 

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