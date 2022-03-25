Знищили мотострілецьку бригаду окупантів та ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, ворог деморалізований, - Арестович

Про це повідомив у своєму брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.



За його словами, по всій території фронту ведуться тактичні бої. Ситуація не змінилася та залишається стабільною. Крім того, Маріуполь та Чернігів продовжують героїчно тримати оборону.

Арестович також повідомив, що територіальна оборона міста Славутич успішно відбила першу спробу наступу російських військ.



Генштаб і розвідка відзначають низький рівень морально-психологічного стану російських військ. Вони мають величезні проблеми із матеріальним забезпеченням.



Крім того за інформацією Генштабу, особовим складом ЗСУ було знищено ворожу 200-ту мотострілецьку бригаду. Відомо, що із 648 чоловік вижило тільки троє.



Розвідка повідомляє, що 50% одного з полків 7 ДШБ Росії написали рапорти про відмову від участі у бойових діях на території України. За словами Арестовича, нині вони піддаються переслідуванням збоку російської влади.



Окрім цього Арестович підтвердив знищення генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії РФ. Його було ліквідовано на аеродромі під Чорнобаївкою.

