"Знищує місто за містом": Зеленський розповів Європарламенту про воєнні злочини РФ і закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу
У своєму зверненні до Європарламенту 14 грудня Володимир Зеленський розповів про масове знищення Росією міст на Донбасі та закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу для країни-терориста
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до Європейського парламенту. Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що наразі готуються домовленості, які посилять оборонні спроможності та оперативні можливості України. Президент також наголосив, що Україна не зменшує активність у питанні створення спецтрибуналу для РФ.
"Також не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати", - заявив Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський закликав голову МОК Томаса Баха повністю ізолювати російських спортсменів на міжнародній арені.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе