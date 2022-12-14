Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до Європейського парламенту. Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі готуються домовленості, які посилять оборонні спроможності та оперативні можливості України. Президент також наголосив, що Україна не зменшує активність у питанні створення спецтрибуналу для РФ.

"Також не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати", - заявив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський закликав голову МОК Томаса Баха повністю ізолювати російських спортсменів на міжнародній арені.

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