Знищувати "шахеди" сьогодні тренуються на симуляторі в інтерактивному форматі, - співвласник PSS by Logics7 Бєлов
Ігор Бєлов, співвласник PSS by Logics7 розповів про розробку компанії, яка спрямована на знищення "шахедів"
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Остання наша розробка - тренажер мобільних груп, яких сьогодні є багато. Вони працюють по "шахедах". Ми зімітували бойовий тренажер на справжній тринозі з додаванням Browning, ДШК або інших видів зброї, які використовують ці мобільні групи. Сьогодні хлопці тренуються вже в інтерактивному форматі знищувати "шахеди". Це дуже ефективно і має високу оцінку військових", - зазначив він.
За його словами, компанія PSS by Logics7 сфокусувалася саме на розробці симулятора вогневої підготовоки з додаванням певних модулів зброї.
"В переліку більше ніж 30 видів зброї, які можемо симулювати. Вони складаються з двох частин: залізної та програмної. Є можливість формувати в так званому цифровому просторі певні сценарії, які наближені до бойових дій", - додав він.
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Нещодавно військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що американська компанія Fortem Technologies адаптувала дрони, які можуть знищувати Shahed-136.
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