Знищувати "шахеди" сьогодні тренуються на симуляторі в інтерактивному форматі, - співвласник PSS by Logics7 Бєлов

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Остання наша розробка - тренажер мобільних груп, яких сьогодні є багато. Вони працюють по "шахедах". Ми зімітували бойовий тренажер на справжній тринозі з додаванням Browning, ДШК або інших видів зброї, які використовують ці мобільні групи. Сьогодні хлопці тренуються вже в інтерактивному форматі знищувати "шахеди". Це дуже ефективно і має високу оцінку військових", - зазначив він.

За його словами, компанія PSS by Logics7 сфокусувалася саме на розробці симулятора вогневої підготовоки з додаванням певних модулів зброї.

"В переліку більше ніж 30 видів зброї, які можемо симулювати. Вони складаються з двох частин: залізної та програмної. Є можливість формувати в так званому цифровому просторі певні сценарії, які наближені до бойових дій", - додав він.