Знову не забути про Крим...
Я дуже боюся, що зараз українська держава ухвалить рішення щодо Криму, які знову заведуть нас у глухий кут
Перед тим, як щось робити, треба спитати себе, а що ти хочеш мати в результаті, яке бачення майбутнього, яка стратегія розв'язання численних проблем.
Законсервувати той Крим, який був на початку 2014? Щоби що? Щоб потім знову забути про нього на 30 років? А потім скаржитися, що все пішло не так?
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Крим буде українським, лише якщо він буде кримськотатарським; Крим буде кримськотатарським, лише якщо він буде українським
Невже важко подивитися на кілька кроків вперед?
Я категоричний прихильник формули, яка була винайдена на форсайті, що відбувся в рамках саміту Кримської платформи 2021:
Крим буде українським, лише якщо він буде кримськотатарським; Крим буде кримськотатарським, лише якщо він буде українським.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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