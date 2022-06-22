Zoom надасть українським ВНЗ безкоштовний доступ до своїх сервісів
Таким чином компанія підтримає освітню і наукову діяльність закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти країни у період воєнного стану
Про це йдеться у зверненні першого заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка.
Зазначається, що МОН України досягло домовленості із компанією Zoom щодо надання українським закладам освіти протягом 2022/2023 навчального року безоплатного та розширеного доступу до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education.
Як повідомляється, розширений доступ Large Meeting дозволить учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 студентів одночасно.
Відповідне оновлення закладам, які подали заявку на розширені можливості Google Workspace for Education, обіцяють надати до серпня 2022 року.
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