Zoom надасть українським ВНЗ безкоштовний доступ до своїх сервісів

Про це йдеться у зверненні першого заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка.

Зазначається, що МОН України досягло домовленості із компанією Zoom щодо надання українським закладам освіти протягом 2022/2023 навчального року безоплатного та розширеного доступу до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education.

Як повідомляється, розширений доступ Large Meeting дозволить учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 студентів одночасно.

Відповідне оновлення закладам, які подали заявку на розширені можливості Google Workspace for Education, обіцяють надати до серпня 2022 року.

Німецькі університети створили "академію в екзилі", де вчені з України зможуть проводити свою наукову діяльність

Нагадаємо, у травні волонтери створили інтернет-платформу, на якій викладено пропозиції роботи для вчених, можливостей стажування та продовження навчання для студентів, аспірантів і докторантів з України