Німецькі університети створили "академію в екзилі" для українських вчених

Про це повідомляє наукова інтернет-платформа Informationsdienst Wissenschaft.

Одні з найбільших навчальних закладів Німеччини – університети Кенна та Бонна – заснували "академію у вигнанні". Академія запрошує дослідників з України продовжити роботу в Кельні та Бонні. Університети Бонна та Кельна нададуть офісні приміщення та адміністративну підтримку, обіцяють сприяти інтеграції дослідників до місцевої наукової спільноти.

Академія спеціалізуватиметься на праві, історії, культурі та мовознавстві. Відповідно до перспективи членства України в ЄС, внесок у євроінтеграцію називають головною метою Академії. Однак вона працюватиме також у напрямках збереження та розширення регіональних знань. Тому проекти в галузі порівняльної політики, порівняльного правознавства, порівняльного мовознавства та європейської історії будуть в пріоритеті. Академія прийме групу з близько двадцяти дослідників.

Крім того, німці анонсують, що новостворена академія буде також відкритою для вчених з Росії та Білорусі, яких переслідують за опір війні.

Нагадаємо, українським науковцям і студентам пропонують роботу, стажування і навчання у престижних вишах світу.

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